Метеоролог не исключил рекордного апреля в XXI веке по осадкам в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Апрель в Москве может побить рекорд по количеству осадков в XXI веке, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, последний раз осадки в столице в этом месяце были рекордными в 1986 году (тогда выпало 98 мм), а самое большое в истории количество осадков в городе в апреле — 107 мм — наблюдалось в 1903 году.

Месячная норма выпадения осадков в апреле в Москве составляет 37 мм, уточнил синоптик. Однако уже сейчас вдвое перевыполнена норма по количеству осадков.

«Такое происходит нечасто. 77 мм было в 2017 году, 74 мм — в 1983 году, 98 мм — в 1986 году. Что касается рекорда, 98 мм — одно из максимальных [значений], наблюдавшихся в апреле в Москве. Самый влажный апрель в истории Москвы был в 1903 году — 107 мм. Учитывая, что мы ждем сегодня еще небольших осадков и много дождей будет в последний день в Москве, не исключено, что этот апрель станет самым влажным в XXI веке и, может быть, за последние 70 лет», — отметил Леус. При этом он сомневается, что апрель этого года в столице сможет перекрыть рекорд 107 мм начала прошлого века.

Ранее 27 апреля, в преддверии майских праздников, в Московский регион пришел снег. Однако синоптики не видят в этом ничего удивительного: в этом месяце «снег бывает практически каждый год».