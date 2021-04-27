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Метеоролог не исключил рекордного апреля в XXI веке по осадкам в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Апрель в Москве может побить рекорд по количеству осадков в XXI веке, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, последний раз осадки в столице в этом месяце были рекордными в 1986 году (тогда выпало 98 мм), а самое большое в истории количество осадков в городе в апреле — 107 мм — наблюдалось в 1903 году.

Месячная норма выпадения осадков в апреле в Москве составляет 37 мм, уточнил синоптик. Однако уже сейчас вдвое перевыполнена норма по количеству осадков.

«Такое происходит нечасто. 77 мм было в 2017 году, 74 мм — в 1983 году, 98 мм — в 1986 году. Что касается рекорда, 98 мм — одно из максимальных [значений], наблюдавшихся в апреле в Москве. Самый влажный апрель в истории Москвы был в 1903 году — 107 мм. Учитывая, что мы ждем сегодня еще небольших осадков и много дождей будет в последний день в Москве, не исключено, что этот апрель станет самым влажным в XXI веке и, может быть, за последние 70 лет», — отметил Леус. При этом он сомневается, что апрель этого года в столице сможет перекрыть рекорд 107 мм начала прошлого века.

Синоптик предупредил москвичей о дождях до конца апреля
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее 27 апреля, в преддверии майских праздников, в Московский регион пришел снег. Однако синоптики не видят в этом ничего удивительного: в этом месяце «снег бывает практически каждый год».

«16 мая 2019 года, 12 мая 2017 года, 16 мая 2015 года в Москве был снег <...>. В прошлом году и в 2018 году 22 апреля был снег, в 2017 году — 24 апреля», — рассказал специалист центра «Фобос».

По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра Марины Макаровой, позже всего снежный покров в городе сформировался в 2017 году — 12 мая.

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«А в 2014 году репетиция парада Победы проходила под мокрым снегом. Месячная норма осадков для апреля — 37 мм, но она уже была выполнена в этом году: на сегодняшнее утро 75,9 мм выпало», — сообщила РБК синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Центрального федерального округа ожидает похолодание в первой половине недели. Так, в Москве температура воздуха не превысит плюс 8–10 градусов, во второй половине недели может потеплеть до 15 градусов. Однако резкого потепления в начале майских праздников жителям ЦФО ждать не стоит, отметил он.

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