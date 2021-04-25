Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду на первые майские праздники

Жителям Центрального федерального округа (ЦФО) не стоит ждать резкого потепления в начале майских праздников. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тепла такого резкого на первые дни мая пока ждать не стоит. Конечно, более надежный прогноз мы выпустим позже, но пока что по всем расчетам, которые мы провели, резкого повышения температуры не просматривается», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что детальный и надежный прогноз о погоде на майских праздниках появится в начале следующей недели.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни на европейской части России ожидается холодная, но не слишком дождливая погода. Температура ниже климатической нормы будет в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.