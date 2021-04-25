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Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду на первые майские праздники

Жителям Центрального федерального округа (ЦФО) не стоит ждать резкого потепления в начале майских праздников. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тепла такого резкого на первые дни мая пока ждать не стоит. Конечно, более надежный прогноз мы выпустим позже, но пока что по всем расчетам, которые мы провели, резкого повышения температуры не просматривается», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что детальный и надежный прогноз о погоде на майских праздниках появится в начале следующей недели.

Синоптик предупредил москвичей о дождях до конца апреля
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам Вильфанда, в ближайшие дни на европейской части России ожидается холодная, но не слишком дождливая погода. Температура ниже климатической нормы будет в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В частности, в Москве днем в воскресенье ожидается 5-7 градусов тепла, в первой половине недели — 8-10 градусов тепла, во второй температура может подняться до 15 градусов.

Синоптик пояснил, что такая погода обусловлена необычной циркуляцией воздушных масс, которая называется «возвратным холодом». «С южными, юго-западными ветрами приходит холодный воздух Арктики. <...> Потому в ближайшие дни погода будет холодной», — сказал он.

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве прохладная погода конца апреля затронет начало майских праздников, однако после 4–5 мая воздух начнет прогреваться. По его словам, ко Дню Победы температура может достигнуть плюс 20 градусов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал в разговоре с РБК, что остаток апреля в столице будет дождливым, и этот месяц может войти в тройку самых «влажных» за последние 50 лет.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода
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