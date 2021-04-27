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Вдову автора памятника погибшим медикам нашли мертвой в Петербурге

Мария Касьяненко
Мария Касьяненко (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Вдову автора скульптур петербургских ангелов, скульптора Романа Шустрова Марию Касьяненко нашли мертвой в квартире на проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает «Фонтанка», сообщила в Facebook ее тетя Евгения Манро.

Как отметила Манро, Касьяненко «ушла из жизни по своему выбору», ей было 35 лет. Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что тело Касьяненко обнаружили в ночь на 27 апреля в квартире, где та проживала.

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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В ответ на вопрос о смерти Касьяненко старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов сообщил РБК, что по факту обнаружения тела женщины 1985 года рождения проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Муж Касьяненко Роман Шустров скончался от последствий коронавируса в мае 2020 года. Он известен как автор скульптур петербургских ангелов, которые были установлены в Измайловском и Любашинском садах.

Также он создал памятник врачам, умершим от COVID-19, — «Печальный ангел». Мемориал был открыт 3 марта на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки.

Санкт-Петербург скульптор новости смерть
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