Умер скульптор «Петербургского ангела» Роман Шустров

Шустров умер в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, куда его госпитализировали с двусторонней пневмонией

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Санкт-Петербурге умер скульптор Роман Шустров, создавший мини-скульптуру «Петербургский ангел» в Измайловском саду Молодежного театра на Фонтанке. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня ушел из жизни невероятно талантливый, красивый и добрый человек, потрясающий художник и наш настоящий друг — Роман Шустров», — говорится в сообщении.

Шустров умер в городской Мариинской больнице, написал в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. «Медики сделали все, что могли, но увы...», — отметил Вишневский.

По информации 78.ru, в начале мае Шусторова госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Его состояние оценивали как тяжелое.

Роман Шустров родился в 1959 году в Ленинграде. В 1980-х годах учился в Рисовальных классах Академии художеств им. И.Е. Репина. Шустров известен, в первую очередь, как создатель скульптуры «Петербургский ангел» в Измайловском саду Молодежного театра на набережной Фонтанки, которую установили в 2012 году. Скульптура изображает ангела в виде пожилого человека с зонтом, который читает книгу. Высота скульптуры составляет 70 см, ангел «сидит» на спинке скамейки.