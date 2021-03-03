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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге открыли памятник погибшим в пандемию врачам

Скульптуру «Плачущий ангел» установили на набережной реки Карповка. В апреле в городе появился народный мемориал в память об умерших медиках, несколько месяцев спустя его демонтировали

Фото:gov.spb.ru Фото:gov.spb.ru Фото:gov.spb.ru Фото:gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповка напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров. В мае 2020 года он скончался от COVID-19.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов, в церемонии также участвовал Беглов. «Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — заявил он. По данным пресс-службы губернатора, средства на установку скульптуры нашла администрация района.

Как передает «Росбалт», у памятника нет табличек с фамилиями и фотографиями погибших медиков, этим он отличается от народного мемориала «Стена памяти», который появился в городе в первую волну пандемии.

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Народный мемориал возник на Малой Садовой улице в апреле 2020 года, одним из его организаторов стала петербурженка Ирина Маслова. Активисты размещали там портреты медиков, умерших в борьбе с COVID-19, оставляли цветы и свечи. Всего там собрали более сотни фотографий. Почтить память умерших к мемориалу приходил и Беглов. В ноябре стихийный мемориал демонтировали.

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Как сообщает РБК-Петербург, на церемонию открытия «Плачущего ангела» не позвали Маслову и еще одного автора «Стены памяти» журналистку Галину Артеменко. По словам Артеменко, изначально открытие скульптуры было запланировано на четверг, 4 марта. В администрации Петроградского района журналистке сообщили, что на следующий день намечено еще одно мероприятие по открытию памятника. «Я не знаю, что делать с завтрашним днем, когда все уже открыто. Правда, без тех, кто это придумал», — сказала она.

В октябре в Калининском районе Петербурга в саду «Прометей» появилась аллея из 30 кленов в память о погибших во время пандемии медиках.

В неофициальном «Списке памяти», в который общественники вносят данные о медицинских работниках, погибших во время пандемии, указаны 84 медика из Петербурга. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что, по состоянию на середину ноября, в городе от коронавируса умерли более 38 медработников

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург памятник мемориал врачи медики пандемия коронавирус
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