В Петербурге открыли памятник погибшим в пандемию врачам

Скульптуру «Плачущий ангел» установили на набережной реки Карповка. В апреле в городе появился народный мемориал в память об умерших медиках, несколько месяцев спустя его демонтировали

В Санкт-Петербурге на набережной реки Карповка напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова открыли памятник медикам, погибшим во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

Бронзовую скульптуру «Печальный ангел» создал петербургский художник Роман Шустров. В мае 2020 года он скончался от COVID-19.

Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов, в церемонии также участвовал Беглов. «Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией», — заявил он. По данным пресс-службы губернатора, средства на установку скульптуры нашла администрация района.

Как передает «Росбалт», у памятника нет табличек с фамилиями и фотографиями погибших медиков, этим он отличается от народного мемориала «Стена памяти», который появился в городе в первую волну пандемии.