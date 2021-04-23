Эксперты объяснили необходимость тестов на COVID-19 после вакцинации

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Людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в некоторых случаях необходимо сдавать ПЦР-тест, так как прививка не обеспечивает 100-процентной защиты, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Любая вакцина, какая бы идеальная она ни была, не обеспечивает 100-процентный иммунитет. Минимальный шанс инфицирования — процентов шесть — есть даже у тех людей, которые прошли вакцинацию и у которых сформировался иммунитет», — отметил ученый.

Кроме того, иммунитет формируется не сразу после прививки, а примерно к 40-му дню, за это время вполне реально заразиться, уточнил Вознесенский.

«И все равно предпочтение при ПЦР-тестирование должно быть отдано людям, которые или вообще не получили вакцину или получили только первую дозу», — заключил он.