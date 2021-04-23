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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили необходимость тестов на COVID-19 после вакцинации

Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, в некоторых случаях необходимо сдавать ПЦР-тест, так как прививка не обеспечивает 100-процентной защиты, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Любая вакцина, какая бы идеальная она ни была, не обеспечивает 100-процентный иммунитет. Минимальный шанс инфицирования — процентов шесть — есть даже у тех людей, которые прошли вакцинацию и у которых сформировался иммунитет», — отметил ученый.

Кроме того, иммунитет формируется не сразу после прививки, а примерно к 40-му дню, за это время вполне реально заразиться, уточнил Вознесенский.

«И все равно предпочтение при ПЦР-тестирование должно быть отдано людям, которые или вообще не получили вакцину или получили только первую дозу», — заключил он.

Вакцинация от COVID-19 началась в четырех ТЦ на выездах из Москвы
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подтвердил, что после вакцинации люди могут быть носителями вируса.

«Вакцина не дает человеку заболеть, а если он заболевает, то не в тяжелой форме, но есть данные, что такие люди могут заразить других. Тем не менее, вакцинироваться нужно», — подчеркнул врач.

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Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева заявила, что в некоторых случаях люди должны сдавать тест на COVID и после вакцинации. Такое практикуется при госпитализации, также определенные компании обязывают своих сотрудников периодически проходить тестирование.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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