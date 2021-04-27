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Политика ,  
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Шойгу назвал неприемлемыми предупреждения о последствиях учений России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия не приемлет предупреждения о последствиях перемещения войск на своей территории и впредь будет делать все необходимое для обеспечения безопасности государственных границ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в последнее время западные страны не раз обвиняли Россию в проведении учений на российской территории, а также предупреждали о последствиях такой активности.

«Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — заявил он.

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Украина и западные страны заявляли о стягивании российских войск к западным границам с конца марта. Газета The New York Times писала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных.

По данным Киева, Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель называл аналогичные цифры.

В Кремле ответили, что Россия перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению и это не угрожает другим государствам. В Минобороны перемещение войск объяснили плановыми учениями.

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Позднее, 22 апреля, Шойгу поручил до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.

Тем не менее министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал этот шаг «дымовой завесой», так как Россия оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

В Евросоюзе предупредили, что намерены «пристально наблюдать» за отводом российский войск с южных рубежей после завершения там маневров, а также за дальнейшими передвижениями российских войск и техники у украинской границы.

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