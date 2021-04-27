Шойгу назвал неприемлемыми предупреждения о последствиях учений России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия не приемлет предупреждения о последствиях перемещения войск на своей территории и впредь будет делать все необходимое для обеспечения безопасности государственных границ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в последнее время западные страны не раз обвиняли Россию в проведении учений на российской территории, а также предупреждали о последствиях такой активности.

«Подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — заявил он.

Украина и западные страны заявляли о стягивании российских войск к западным границам с конца марта. Газета The New York Times писала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных.