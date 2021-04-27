МИД Ирана назвал незаконной публикацию СМИ слов Зарифа о Сулеймани

Разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, часть которого опубликовали западные СМИ, приложив аудиозапись, не предназначался для СМИ. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, передает IRNA.

«Аудиофайл представляет собой подборку семичасового частного диалога», — сказал Хатибзаде, подчеркнув, что на слова Зарифа нужно смотреть «в целом, а не выборочно».

Он назвал незаконной утечку в СМИ частного разговора министра иностранных дел Ирана.

Ранее The Guardian передала выдержки разговора Зарифа со ссылкой на Iran International, которое принадлежит Саудовской Аравии и которое Тегеран считает враждебным, и попавший в сеть аудиофайл. Издание писало, что Зариф раскритиковал доминирование убитого командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в иранской дипломатии.