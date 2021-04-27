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Гибель Сулеймани ,  
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МИД Ирана назвал незаконной публикацию СМИ слов Зарифа о Сулеймани

Разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, часть которого опубликовали западные СМИ, приложив аудиозапись, не предназначался для СМИ. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, передает IRNA.

«Аудиофайл представляет собой подборку семичасового частного диалога», — сказал Хатибзаде, подчеркнув, что на слова Зарифа нужно смотреть «в целом, а не выборочно».

Он назвал незаконной утечку в СМИ частного разговора министра иностранных дел Ирана.

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Ранее The Guardian передала выдержки разговора Зарифа со ссылкой на Iran International, которое принадлежит Саудовской Аравии и которое Тегеран считает враждебным, и попавший в сеть аудиофайл. Издание писало, что Зариф раскритиковал доминирование убитого командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в иранской дипломатии.

Он также обсудил визит Сулеймани в Москву, ядерную сделку и отношение к ней ее участников, конфликт в Сирии и поддержку сирийского президента Башара Асада.

Командир элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время спецоперации возле аэропорта Багдада, проведенной военными США. В ответ на действия американцев Иран заявил о «суровой мести» Вашингтону.

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Касем Сулеймани возглавлял элитное подразделение «Аль-Кудс» КСИР с 1998 года.

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