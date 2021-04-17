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Байден оценил переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе

Решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению [урана] до 60%. Это противоречит соглашению», — сказал Байден.

При это он отметил, что доволен согласием Ирана по-прежнему участвовать в прямых переговорах с США и другими странами.

«Я думаю, что еще рано судить о том, каков будет результат, но мы все еще ведем переговоры», — добавил он, комментируя переговоры по ядерной сделке с Ираном.

Иран решил обогащать уран до рекордного уровня
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Президент Ирана Хасан Рухани

Во вторник, 13 апреля, представитель Ирана на переговорах по возможному восстановлению сделки по иранской ядерной программе Аббас Аракчи заявил, что его страна намерена начать обогащать уран до уровня 60%. До этого времени степень обогащения составляла 20%.

Заявление Аракчи последовало после происшествия на обогатительном комплексе в Натанзе, где 11 апреля был зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи утверждал, что сбой был следствием «ядерного терроризма».

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как ядерная сделка, был подписан в 2015 году. По его условиям Иран отказывается от создания ядерного оружия и допускает на свои ядерные объекты международных наблюдателей. В свою очередь США, ЕС и Совет Безопасности ООН снимают санкции с Ирана.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки. Он объяснил это тем, что Иран нарушает соглашение. Тегеран в свою очередь заявил о приостановке выполнения отдельных пунктов сделки.

В начале февраля источники Bloomberg сообщили, что администрация Байдена хочет сделать шаги к возобновлению ядерной сделки. Уточнялось, что в Вашингтоне рассматривали вариант облегчения финансового положения Ирана, в том числе через ссуды от Международного валютного фонда, а также некоторое смягчение санкций.

Джо Байден Иран СВПД иранская ядерная программа
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