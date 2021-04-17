Байден оценил переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе

Решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению [урана] до 60%. Это противоречит соглашению», — сказал Байден.

При это он отметил, что доволен согласием Ирана по-прежнему участвовать в прямых переговорах с США и другими странами.

«Я думаю, что еще рано судить о том, каков будет результат, но мы все еще ведем переговоры», — добавил он, комментируя переговоры по ядерной сделке с Ираном.