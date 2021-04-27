Посол увидел в высылке дипломатов Польшей демонстрацию лояльности США

Сергей Андреев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Решение Польши о высылке российских дипломатов является стремлением продемонстрировать лояльность США, этот шаг ничем не обоснован, заявил посол России в республике Сергей Андреев в интервью ТАСС.

«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов», — считает Андреев.

Дипломат назвал действия Варшавы недружественной акцией, которая не вносит ничего нового в отношения двух стран. Россия ответила адекватно, отметил посол.

Андреев охарактеризовал отношения России и Польши как худшие «за весь период после Второй мировой войны».