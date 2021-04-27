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Война санкций ,  
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Посол увидел в высылке дипломатов Польшей демонстрацию лояльности США

Сергей Андреев
Сергей Андреев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Решение Польши о высылке российских дипломатов является стремлением продемонстрировать лояльность США, этот шаг ничем не обоснован, заявил посол России в республике Сергей Андреев в интервью ТАСС.

«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов», — считает Андреев.

Дипломат назвал действия Варшавы недружественной акцией, которая не вносит ничего нового в отношения двух стран. Россия ответила адекватно, отметил посол.

Андреев охарактеризовал отношения России и Польши как худшие «за весь период после Второй мировой войны».

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«Проблема в том, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию, по сути, разрушению наших отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях», — пояснил он.

По его словам, Москва сожалеет об этом и считает, что «отказ от нормальных отношений с соседями» неразумен и нерационален. Однако российская сторона «особо не переживает» из-за этого, так как «на отношениях с Польшей свет клином не сошелся». Россия «попривыкла к этим новым реалиям», резюмировал дипломат.

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15 апреля американский президент Джо Байден ввел новые санкции против России. Поводом стали обвинения во вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках. Ограничения коснулись в том числе российского госдолга. Одновременно с этим Белый дом объявил о решении выслать десять российских дипломатов из Вашингтона. В качестве ответа на действия Соединенных Штатов российская сторона приняла аналогичное решение.

В тот же день, когда Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях, Польша решила выслать трех российских дипломатов, поддержав Соединенные Штаты. После этого Москва объявила о высылке пяти польских дипломатов.

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