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МИД Италии назвал несправедливой высылку своего дипломата из Москвы

Здание посольства Италии в Москве
Здание посольства Италии в Москве (Фото: ambmosca / Facebook)

Высылка сотрудника военного атташата посольства Италии в России является несправедливой. Такое мнение высказали в итальянском МИДе.

«Мы с глубоким сожалением узнали о решении Российской Федерации выслать заместителя военно-морского атташе посольства Италии в Москве с уведомлением за 24 часа. Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым», — говорится в сообщении министерства.

МИД объявил о высылке итальянского дипломата из России
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

По утверждению итальянского МИДа, решение Рима о высылке российских дипломатов в марте было законной мерой, которую Италия приняла в защиту собственной безопасности.

26 апреля Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. В МИДе указывали, что он должен покинуть страну в течение 24 часов.

Соответствующие меры российская сторона приняла в ответ на «недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме».

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В конце марта Италия объявила о высылке двух сотрудников посольства России. Это произошло после того, как контрразведка задержала высокопоставленного офицера итальянских Военно-морских сил при передаче секретных сведений представителю российского посольства. La Stampa писала, что офицер снимал секретные документы, а позже планировал поделиться этой информацией за деньги, передав документы на USB-флешке. У офицера были обнаружены €5 тыс.

Глава МИДа Италии Луиджи Ди Майо, выступая в парламенте, назвал действия российской стороны «враждебным актом». В свою очередь, в Кремле выразили надежду, что инцидент не отразится на отношениях между странами.

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