МИД Италии назвал несправедливой высылку своего дипломата из Москвы

Здание посольства Италии в Москве (Фото: ambmosca / Facebook)

Высылка сотрудника военного атташата посольства Италии в России является несправедливой. Такое мнение высказали в итальянском МИДе.

«Мы с глубоким сожалением узнали о решении Российской Федерации выслать заместителя военно-морского атташе посольства Италии в Москве с уведомлением за 24 часа. Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым», — говорится в сообщении министерства.

По утверждению итальянского МИДа, решение Рима о высылке российских дипломатов в марте было законной мерой, которую Италия приняла в защиту собственной безопасности.

26 апреля Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. В МИДе указывали, что он должен покинуть страну в течение 24 часов.