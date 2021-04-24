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СК завел дело после гибели двух детей из-за пожара в Сургуте

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Сургуте завели уголовное дело после гибели двух несовершеннолетних детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), наказание по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, дом загорелся в период с полуночи до 2:00, причиной стало неосторожное обращение с огнем. В результате погибли два ребенка, в возрасте трех и семи лет; кроме того, двое взрослых были госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.

В МЧС уточняли, что сообщение о пожаре в дачном доме поступило в 2:03, а в 3:07 горение удалось полностью ликвидировать.

Двое детей погибли при пожаре на даче в Сургуте
Общество

Ранее прокуратура Сургута организовала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара. Уточнялось, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

В начале марта при пожаре в частном доме в селе Омской области погибли женщина и двое несовершеннолетних детей. В доме проживала семья с тремя детьми, первым задымление заметил 23-летний мужчина, который смог вынести на улицу своего пятимесячного сына. Однако из-за сильного задымления и огня вернуться за другими обратно он не смог.

Сургут ХМАО Пожар дети дача
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