Из Рослесхоза ушел курировавший Авиалесоохрану Агафонов

Ранее в Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары. Правительство одобрительно отреагировало на инициативу, указав в отзыве, что это повысит эффективность законодательства и приведет к предотвращению лесных пожаров. Однако в других парламентских партиях к инициативе отнеслись скептически. Так, в ЛДПР и «Справедливой России» посчитали, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан.