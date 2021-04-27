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Из Рослесхоза ушел курировавший Авиалесоохрану Агафонов

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Александр Агафонов, курировавший Авиалесоохрану, покидает должность. Об этом говорится в Telegram-канале Минприроды.

«Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший Авиалесоохрану», — отмечается в сообщении.

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На своем посту Агафонов координировал тушение лесных пожаров в регионах России и установление лесозащитного районирования, контролировал достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Также следил за проведением государственного мониторинга воспроизводства лесов.

Ранее в Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары. Правительство одобрительно отреагировало на инициативу, указав в отзыве, что это повысит эффективность законодательства и приведет к предотвращению лесных пожаров. Однако в других парламентских партиях к инициативе отнеслись скептически. Так, в ЛДПР и «Справедливой России» посчитали, что штрафы должны быть соразмерны с доходами граждан.

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