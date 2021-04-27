Из Рослесхоза ушел курировавший Авиалесоохрану Агафонов
Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Александр Агафонов, курировавший Авиалесоохрану, покидает должность. Об этом говорится в Telegram-канале Минприроды.
«Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший Авиалесоохрану», — отмечается в сообщении.
На своем посту Агафонов координировал тушение лесных пожаров в регионах России и установление лесозащитного районирования, контролировал достоверностью сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. Также следил за проведением государственного мониторинга воспроизводства лесов.