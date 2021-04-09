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Глава Роснедр ушел из Минприроды

Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев оставит пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале Минприроды.

«В Минприроды больше нет должности заместитель министра — руководитель федерального агентства по недропользованию. С Евгения Аркадьевича сняты полномочия зама», — говорится в сообщении. Количество заместителей главы ведомства сократилось с восьми до шести.

ТАСС в пресс-службе ведомства уточнили, что Киселев остается главой Роснедр. Однако два источника РБК говорят, что Киселев уйдет с поста руководителя агентства по недропользованию. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева отказалась от комментариев РБК.

Из Минприроды уйдет первый замминистра Денис Храмов
Политика
Денис Храмов

В марте Минприроды сообщило об уходе первого заместителя министра природных ресурсов Дениса Храмова, в ведомстве он проработал 13 лет. Ранее, 9 апреля, в министерстве сообщили, что его место, как ожидается, займет замглавы Константин Цыганов.

В 2012 года Киселев стал замглавы Роснедр. В 2015 году он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.

В начале 2016 года Киселев занял пост замминистра
природных ресурсов — главы Роснедр.

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