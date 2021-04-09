Глава Роснедр ушел из Минприроды

Руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев оставит пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, сообщается в Telegram-канале Минприроды.

«В Минприроды больше нет должности заместитель министра — руководитель федерального агентства по недропользованию. С Евгения Аркадьевича сняты полномочия зама», — говорится в сообщении. Количество заместителей главы ведомства сократилось с восьми до шести.

ТАСС в пресс-службе ведомства уточнили, что Киселев остается главой Роснедр. Однако два источника РБК говорят, что Киселев уйдет с поста руководителя агентства по недропользованию. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева отказалась от комментариев РБК.

В марте Минприроды сообщило об уходе первого заместителя министра природных ресурсов Дениса Храмова, в ведомстве он проработал 13 лет. Ранее, 9 апреля, в министерстве сообщили, что его место, как ожидается, займет замглавы Константин Цыганов.