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Пандемия коронавируса ,  
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Минтранс предложил аэропортам создать коридоры для привившихся от COVID

Минтранс попросил российские аэропорты рассмотреть возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19. Соответствующее письмо ведомство направило операторам аэропортов, передает газета «Известия.

«Вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания и требует проработки», — сообщил изданию представитель Минтранса.

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Фото:Peter Cziborra / Reuters

Он уточнил, что окончательных решений по этому вопросу не принималось.

Источники газеты указали, что пока речь идет об отдельных коридорах для прилетающих из ОАЭ. Изначально инициатива исходила от департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Департамент направил свое предложение Росавиации в конце марта.

По данным собеседника «Известий» в правительстве, Роспотребнадзор уже выступил против инициативы.

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В конце марта в аэропорту Домодедово начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса на английском языке. Необходимый для международных поездок документ могут получить привитые от коронавируса люди, имеющие сертификат об этом на русском языке. Стоимость услуги 1000 руб.

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