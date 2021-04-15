Страны ЕС согласовали параметры ковид-паспортов

Послы стран Европейского союза согласовали мандант на переговоры с Европарламентом по вопросу введения цифровых сертификатов, которые позволят людям безопасно передвигаться во время пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ЕС.

«Он [сертификат] будет служить доказательство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19», — уточняется в сообщении.

Ковид-паспорта можно будет использовать во всех странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии (Шенгенская зона). При этом такой сертификат не является проездным документом и не является предварительным условием для свободного передвижения по миру. Этот пункт внесен, чтобы избежать дискриминации в отношении тех, кто не делал прививку от коронавируса.