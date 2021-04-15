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Пандемия коронавируса ,  
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Страны ЕС согласовали параметры ковид-паспортов

Послы стран Европейского союза согласовали мандант на переговоры с Европарламентом по вопросу введения цифровых сертификатов, которые позволят людям безопасно передвигаться во время пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ЕС.

«Он [сертификат] будет служить доказательство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19», — уточняется в сообщении.

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Фото:Jennifer Lorenzini / Reuters

Ковид-паспорта можно будет использовать во всех странах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии (Шенгенская зона). При этом такой сертификат не является проездным документом и не является предварительным условием для свободного передвижения по миру. Этот пункт внесен, чтобы избежать дискриминации в отношении тех, кто не делал прививку от коронавируса.

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Фото:Francis Joseph Dean / www.imago-images.de / Global Look Press

При согласовании Совет ЕС усилил положения о защите личных данных в связи с выдачей сертификата. После того, как будет принято положение о единых ковид-паспортах, у государств-членов ЕС будет шесть недель, чтобы перейти на них.

«Ожидается, что Европейский парламент примет свою позицию на пленарном заседании 26-29 апреля. После этого как можно скорее начнутся межведомственные переговоры», — уточняется в сообщении.

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Государства-члены ЕС подготовят основу для введения ковид-паспортов к лету 2021 года.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что наличие или отсутствие сертификата о прививке не должно ущемлять права человека, в том числе во время путешествий. «Важно дополнительно взвесить и оценить все аспекты этих инициатив, соблюдая принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход, чтобы возможные инновации в той или иной стране были взаимоприемлемыми. Иначе будем создавать разделительные линии», — пояснил министр.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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