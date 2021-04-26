Нидерланды запретили перелеты из Индии из-за COVID-19

Власти Нидерландов с 18:00 (19:00 мск) понедельника, 26 апреля, запретили пассажирские авиарейсы из Индии. Об этом решении сообщается на сайте правительства.

Запрет будет действовать как минимум до полуночи 1 мая.

Нидерланды приняли такое решение после того, как в Индии был установлен новый рекорд по числу случаев заражения коронавирусом. Страна уже несколько раз перекрывала свой собственный рекорд. В последний раз власти зафиксировали за сутки 349,6 тыс. зараженных. Премьер-министр Нарендра Моди описал ситуацию как «коронавирусный шторм».

США пообещали поставить в Индию лекарства, экспресс-тесты для выявления COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты, а также сырье для производства вакцины.