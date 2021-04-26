Убийцу клиентки BlaBlaCar приговорили к 25 годам колонии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 13:31
Британия ввела санкции против 14 россиян по «делу Магнитского» Политика, 19:43 Аналитики заявили о росте спроса на туризм по России на 85% за два года Общество, 19:36 История инвестора: как передать капитал своим детям РБК и СберПервый, 19:35 В МВД объяснили применение электрошокера при задержаниях в Петербурге Общество, 19:12 В ФАС объяснили идею вдвое снизить штрафы для малого бизнеса за картели Бизнес, 19:12 Вышел первый трейлер мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга Стиль, 19:11 «Спартак» обратился в РФС для отмены желтых карточек у игроков Спорт, 19:09 Инфляционные ожидания населения выросли до максимума за четыре года Финансы, 18:59 Убийцу клиентки BlaBlaCar приговорили к 25 годам колонии Общество, 18:57 Российский шахматист сыграет с Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира Спорт, 18:57 Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Москве Город, 18:49 «Распад», «Аврора» и «Земля забвения». Главные фильмы о Чернобыле Общество, 18:37 JPMorgan запустит первый активно управляемый биткоин-фонд Крипто, 18:26 КХЛ определила дату старта нового сезона Спорт, 18:18
Общество ,  
0 

Убийцу клиентки BlaBlaCar приговорили к 25 годам колонии

Виталий Чикирев
Виталий Чикирев (Фото: Следственный комитет РФ)

Московский областной суд приговорил Виталия Чикирева к 25 годам колонии за убийство Ирины Ахматовой, к которой он подсел как попутчик с помощью сервиса по поиску водителей и пассажиров для совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Чикирев признан виновным за убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбой (чч. 1, 3, 4 ст. 162 УК) и угон машины (ч. 1 ст. 166 УК).

В прокуратуре сообщили, что первые десять лет обвиняемый пробудет в тюрьме, а остальные 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и десять месяцев.

Следователи нашли тело девушки — водителя BlaBlaCar
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В пресс-службе Следственного комитета объясняли, что в ночь с 23 на 24 декабря 2018 года Чикирев решил использовать платформу BlaBlaCar. Он зарегистрировал на платформе два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля Ахматовой. При встрече с Ахматовой Чикирев представился одним из ее попутчиков. Два других места остались свободными.

В пути Чикирев заставил женщину остановить автомобиль у края дороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района с требованием отдать ему все деньги и ценности, а после отказа убил Ахматову. После убийства он вывез тело женщины в лес. Автомобиль он перегнал в Ярославль и оставил на парковке.

28 декабря в полицию поступило заявление о пропаже женщины. 31 декабря тело погибшей было найдено. Следственный комитет задержал подозреваемого, который признался в убийстве.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Pro Инвестиции: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic Почему строители создают «пустую» компанию под каждый проект

В BlaBlaCar сообщили, что узнали о пропаже Ахматовой утром 26 декабря из СМИ, в компании проверили эту информацию и нашли подтверждение, что девушка совершала поездку по маршруту Москва — Тула 23 декабря. В компании добавили, что передали всю информацию правоохранительным органам для поиска Ахматовой и ее попутчика. Компания после этого ввела новые меры для повышения безопасности поездок.

BlaBlaCar убийство Следственный комитет России
Материалы по теме
Следователи нашли тело девушки — водителя BlaBlaCar
Общество
Суд арестовал попутчика по BlaBlaCar пропавшей по дороге в Тулу женщины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter