Убийцу клиентки BlaBlaCar приговорили к 25 годам колонии

Виталий Чикирев (Фото: Следственный комитет РФ)

Московский областной суд приговорил Виталия Чикирева к 25 годам колонии за убийство Ирины Ахматовой, к которой он подсел как попутчик с помощью сервиса по поиску водителей и пассажиров для совместных поездок BlaBlaCar. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Чикирев признан виновным за убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбой (чч. 1, 3, 4 ст. 162 УК) и угон машины (ч. 1 ст. 166 УК).

В прокуратуре сообщили, что первые десять лет обвиняемый пробудет в тюрьме, а остальные 15 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и десять месяцев.

В пресс-службе Следственного комитета объясняли, что в ночь с 23 на 24 декабря 2018 года Чикирев решил использовать платформу BlaBlaCar. Он зарегистрировал на платформе два аккаунта под вымышленными именами и забронировал с них три пассажирских места в салоне автомобиля Ахматовой. При встрече с Ахматовой Чикирев представился одним из ее попутчиков. Два других места остались свободными.