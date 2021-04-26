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Минтруд дал рекомендации по оплате работы после объявления выходных в мае

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Оплата труда в нерабочие 4–7 мая будет производиться в обычном размере, повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно. Об этом сообщается в рекомендациях для работников и работодателей, опубликованных на сайте Министерства труда.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование <...> органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении. Минтруд уточнил, что оплату в повышенном размере работодатель может установить самостоятельно.

При этом, по информации министерства, оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будет производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса России, согласно которой работа в выходной или нерабочий день оплачивается в двойном размере. В повышенном размере оплата должна производиться всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

В Минтруда также уточнили, что данная норма применяется в отношении тех работников, которые были освобождены от работы в соответствии с указом президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила об обязанности работодателей платить зарплату своим сотрудникам за нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. По ее словам, «наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам».

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выходными будут дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

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С таким предложением к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это позволит «сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», так как граждане, которые на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются обратно, подвергают себя определенному риску.

В Кремле подчеркнули, что на длинный праздничный период власти не намерены вводить новые ограничения в связи с коронавирусом. «Никакой речи о локдауне не идет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Роспотребнадзоре также посоветовали россиянам провести праздничные дни за городом или на даче, чтобы избежать возможного заражения COVID-19. В ведомстве также рекомендовали отказаться от отдыха в компании, в том числе во время прогулок и пикников на природе, и поздравлять друг друга дистанционно.

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