Минтруд дал рекомендации по оплате работы после объявления выходных в мае

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Оплата труда в нерабочие 4–7 мая будет производиться в обычном размере, повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно. Об этом сообщается в рекомендациях для работников и работодателей, опубликованных на сайте Министерства труда.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование <...> органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении. Минтруд уточнил, что оплату в повышенном размере работодатель может установить самостоятельно.

При этом, по информации министерства, оплата за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года будет производиться по правилам ст. 153 Трудового кодекса России, согласно которой работа в выходной или нерабочий день оплачивается в двойном размере. В повышенном размере оплата должна производиться всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

В Минтруда также уточнили, что данная норма применяется в отношении тех работников, которые были освобождены от работы в соответствии с указом президента России «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».