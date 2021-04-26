В МВД объяснили применение электрошокера при задержаниях в Петербурге

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Жалоб на действия сотрудников полиции при задержании участников несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге не поступало. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Жалоб на действия сотрудников полиции, принимавших участие в пресечении правонарушений общественного порядка 21 апреля 2021 года в ГУ МВД России не поступало. В случае поступления таких жалоб они будут рассмотрены в установленном законом порядке», — сообщили в МВД.

В ведомстве пояснили, что полицейские вправе применять электрошокеры при задержаниях, так как они относятся к категории спецсредств, которые входят в снаряжение сотрудников органов внутренних дел.

21 апреля по России прошли несанкционированные акции, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом). Поводом для акции стало ухудшение состояния здоровья главы ФБК Алексея Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области. Митинги планировали провести, заручившись поддержкой 500 тыс. человек, но после того, как прокуратура потребовала признать организацию и ее региональные штабы экстремистскими, в ФБК объявили о проведении акции, не дожидаясь сбора заявленного числа участников.