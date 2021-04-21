Правозащитники сообщили о задержании почти 500 человек в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ходе несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержаны 493 человека, следует из данных «ОВД-Инфо».

Общее число задержанных по России правозащитники оценили в 1 226 человек. В Петербурге отмечается самое большое число задержанных, дальше идут Уфа (91 человек), Сочи (51) и Воронеж (46). В Москве задержали 23 человека, следует из данных правозащитников..

Акция протеста в Петербурге началась примерно в 19:00 мск на Дворцовой площади. Затем участники митинга переместились на Сенатскую площадь. Через 10 минут полиция начала задерживать протестующих. Власти города закрыли на вход две станции метро — «Адмиралтейскую» и «Невский проспект».

Около 20:30 мск митингующие перешли на Набережную Мойки. Сотрудники ОМОН заняли Красный мост через реку, после чего часть участников акции вернулась на Сенную площадь, где задержания продолжились. Протестующие старались скрыться от правоохранителей в метро, но силовики преследовали их и там. Задержанные сообщали о применении электрошокеров. После 22:00 организаторы акции заявили о ее окончании.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.