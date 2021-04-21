В МВД заявили о задержании подростка с саперной лопатой на акции в Москве

Несогласованная акция в центре Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подростка с саперной лопатой задержали на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице, передает ТАСС.

«В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел саперную лопату», — сказали в полиции.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. «РИА Новости» передает, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По данным агентства, его задержали у метро «Библиотека имени Ленина».

Сторонники Навального объявили о новой акции протеста в поддержку оппозиционера в российских городах спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (Минюст внес его в реестр иноагентов) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также они указали на ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.