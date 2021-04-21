В МВД заявили о задержании подростка с саперной лопатой на акции в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 13:08
Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 23:30 Песков призвал Россию и Белоруссию привыкнуть жить в состоянии угрозы Политика, 23:03 Бильбао отказался от проведения матчей Евро-2020 Спорт, 23:01 Николич остался недоволен игрой «Локомотива» после победы над ЦСКА Спорт, 22:51 Тренер ЦСКА назвал главную причину разгромного поражения от «Локомотива» Спорт, 22:46 Задержанные по делу о подготовке покушения на Лукашенко признали вину Политика, 22:43 «ОВД-Инфо» сообщил о 1200 задержанных на акциях в поддержку Навального Политика, 22:42 Протесты сторонников Навального в Москве. Видео Политика, 22:37 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 22:33 В центре Москвы пожарные эвакуировали людей из горящего здания Общество, 22:29 Российский борец Курбанов выиграл чемпионат Европы Спорт, 22:28 Госдеп отреагировал на решение России выслать американских дипломатов Политика, 22:26 Вяльбе назвала случайностью смерть лыжника во время гонки на Камчатке Спорт, 22:13 Головная компания Тинькофф Банка выкупит свои бумаги на $45 млн Инвестиции, 22:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,58 -0,32% EUR/RUB ₽92,16 -0,28% EUR/USD $1,2 0%
Дело Навального ,  
0 

В МВД заявили о задержании подростка с саперной лопатой на акции в Москве

Несогласованная акция в центре Москвы
Несогласованная акция в центре Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подростка с саперной лопатой задержали на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице, передает ТАСС.

«В ходе проведения несогласованной акции в центре Москвы в отдел полиции по району Арбат был доставлен несовершеннолетний 2005 года рождения, который при себе имел саперную лопату», — сказали в полиции.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере. «РИА Новости» передает, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По данным агентства, его задержали у метро «Библиотека имени Ленина».

Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сторонники Навального объявили о новой акции протеста в поддержку оппозиционера в российских городах спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (Минюст внес его в реестр иноагентов) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также они указали на ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.

По данным МВД, несогласованные акции протеста прошли более чем в 20 российских городах, в них приняли участие около 3,9 тыс. человек. По информации ведомства, в Москве в акции участвуют 6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 4,5 тыс.

Официальной информации о задержаниях пока нет. По подсчетам правозащитников из «ОВД-Инфо», по состоянию на 21:55 мск общее число задержанных по всей стране превысило 450 человек.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд
Москва задержание протестная акция
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,58 -0,33% EUR/RUB ₽92,16 -0,28% EUR/USD $1,2 0%
Материалы по теме
Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
Политика
МВД оценило число участников акций в поддержку Навального в России
Политика
На акции сторонников Навального в Москве начались задержания
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter