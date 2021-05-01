Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 мая обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор, оно было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16 апреля.

До 1 мая это требование действовало в отношении людей, прибывших из Турции и Танзании, а теперь требование распространяется на всех вернувшихся из-за границы россиян. Между первым и вторым тестом на коронавирус методом ПЦР должно пройти не менее суток, оба теста надо сдать в течение 5 дней с даты возвращения. Результаты тестирования на COVID надо размещать на сайте госуслуг. До получения результатов россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора будут с 1 мая выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее Роспотребнадзор обязывал всех россиян, возвращающихся из-за границы, еще до приезда в страну заполнить анкеты прибывающего в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, потом в течение трех дней сдавать один тест на коронавирус.