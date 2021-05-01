Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Какие данные обо мне собирает смартфон РБК и M.Video, 02:03 В России заработала новая формула расчета цены бензина Бизнес, 02:00 Госдеп анонсировал переговоры Блинкена и Мааса о «Северном потоке — 2» Политика, 01:53 Набсовет «Нафтогаза» в полном составе подал в отставку Политика, 01:44 Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID Общество, 01:00 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 01:00 Где лучше всего смотреть на Млечный путь РБК и ПСБ, 00:54 Noize MC сообщил о срыве концерта в Оренбурге Общество, 00:54 Власти Крыма заморозили стройку в Форосском парке Крыма Общество, 00:53 В России начались длительные майские праздники Общество, 00:30 Захарова ответила на слова спикера Европарламента об «угрозе» Политика, 00:16 Что надо знать o шинах. Тест РБК и Nokian Tyres, 00:08 Отложит ли «Локомотив» третье подряд чемпионство «Зенита». Анонс тура РПЛ Спорт, 00:00 Что изменится в законах в мае Общество, 00:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Приезжающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, с 1 мая обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор, оно было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16 апреля.

До 1 мая это требование действовало в отношении людей, прибывших из Турции и Танзании, а теперь требование распространяется на всех вернувшихся из-за границы россиян. Между первым и вторым тестом на коронавирус методом ПЦР должно пройти не менее суток, оба теста надо сдать в течение 5 дней с даты возвращения. Результаты тестирования на COVID надо размещать на сайте госуслуг. До получения результатов россияне обязаны соблюдать режим изоляции по месту жительства.

В Роспотребнадзоре объяснили, почему привившихся просят сдавать ПЦР-тест
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора будут с 1 мая выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее Роспотребнадзор обязывал всех россиян, возвращающихся из-за границы, еще до приезда в страну заполнить анкеты прибывающего в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, потом в течение трех дней сдавать один тест на коронавирус.

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией было временно приостановлено с 15 апреля до 1 июня из-за роста числа завозных случаев COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»
Роспотребнадзор COVID-19 коронавирус тест
Материалы по теме
Ростуризм назвал варианты возвращения туристов из Турции и Танзании
Общество
Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID
Общество
Россиянам ужесточили правила возвращения из-за границы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter