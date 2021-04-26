Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе граждан

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.

Президент также поручил провести мероприятия, связанные с призывом на сборы, российскому правительству и региональным властям.

Указ вступил в силу 26 апреля, в день публикации.