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Политика ,  
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Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе граждан

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, военные сборы будут проходить в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности.

Президент также поручил провести мероприятия, связанные с призывом на сборы, российскому правительству и региональным властям.

Указ вступил в силу 26 апреля, в день публикации.

В России начался весенний призыв в армию
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В предыдущий раз военные сборы для пребывающих в запасе проходили в июне 2020 года. Тогда кроме Вооруженных сил России и органов Федеральной службы безопасности, военные сборы были организованы в войсках национальной гвардии и органах государственной охраны.

Из-за ситуации с коронавирусом в Министерстве обороны перенесли проведение летних военных сборов для студентов, обычно проходящих в июне—августе, на июль—октябрь 2020 года, а в некоторых вузах — на 2021 год.

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С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Согласно указу президента России, до 15 июля планируется призвать 134 650 человек. Службу будут проходить молодые люди от 18 до 27 лет. Этот весенний призыв будет единственным для граждан из 24 муниципальных регионов Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа. В предыдущую, весеннюю кампанию в армию были призваны 135 тыс. человек, а в осеннюю — 128 тыс. человек.

Владимир Путин военные сборы указ призыв
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