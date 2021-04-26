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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил детали о выходных для компаний с ненормированным графиком

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Дополнительные выходные между майскими праздниками не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», — сказал Песков.

Он добавил, что власти не будут наказывать такие организации за неисполнение указа о выходных.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. С учетом традиционных майских праздников выходные продлятся с 1 по 10 мая.

Увеличить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно на общественном транспорте. Предполагается, что таким образом снизится риск заражения коронавирусной инфекцией.

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