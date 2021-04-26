Песков сообщил детали о выходных для компаний с ненормированным графиком

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Дополнительные выходные между майскими праздниками не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать», — сказал Песков.

Он добавил, что власти не будут наказывать такие организации за неисполнение указа о выходных.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. С учетом традиционных майских праздников выходные продлятся с 1 по 10 мая.