Песков ответил на вопрос о планах Путина на майские выходные

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В период майских праздников у президента России Владимира Путина не запланированы официальные мероприятия, однако обязанности президента не предполагают выходных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — сказал Песков.

В пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными будут дни с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Удлинить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, во время майских праздников граждане то уезжают из городов на общественном транспорте, то возвращаются обратно и подвергают себя риску заразиться коронавирусом. Однако введение дополнительных выходных избавит россиян от необходимости таких перемещений и сделает эпидемиологический прогноз «более стабильным», считает Попова