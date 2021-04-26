В метро Москвы за апрель выявили более 27 тыс. нарушений масочного режима

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы выявили более 27 тыс. нарушений масочного режима в городском метро с начала апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок», передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем активные проверки на наземном транспорте, в метро, МЦК и МЦД. Важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки», — сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, на метрополитен приходится 67,5% от общего числа зафиксированных в городском транспорте нарушений масочного режима: всего с начала апреля контролеры выявили более 40 тыс. нарушений.

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок» и пресс-службу Московского метрополитена.