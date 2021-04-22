Самолет-заправщик Ил-78 приготовился к аварийной посадке в Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78 (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В подмосковном аэропорту Жуковский к аварийной посадке готовится самолет-заправщик Ил-78. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» ссылаясь на источники в экстренных службах.

«Самолет-заправщик Ил-78 из-за не убирающейся носовой стойки шасси готовится к аварийной посадке в Жуковском», — рассказал собеседника агентств.

На борту самолета находятся 16 человек, а также 77 т топлива, пишет ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области РБК рекомендовали обратиться за комментарием в аэропорт. В пресс-службе аэропорта Жуковский РБК рекомендовали обратиться за комментарием в ЛИИ им. Громова.