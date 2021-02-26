Сообщивший о проблемах с двигателем Boeing экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Гонконга в Мадрид самолет Boeing запросил экстренную посадку в российском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».

«Командир лайнера Boeing-777, выполняющего рейс по маршруту Гонконг-Мадрид, доложил об отказе одного из каналов управления левым двигателем и запросил экстренную посадку в Шереметьево», — уточнил собеседник «Интерфакса».

Позже источник агентства передал, что самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. По данным «Интерфакса», он совершал грузопассажирский рейс.

В марте 2020-го в Шереметьево экстренно сел летевший в Дубай пассажирский самолет Airbus A330. Источник ТАСС пояснял, что у него сработал датчик неисправности навигации. Посадка прошла успешно, без пострадавших.