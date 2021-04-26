В Петербурге за перекрытие дороги при съемках клипа задержали рэпера

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Полиция возбудила уголовное дело об умышленном блокировании движения транспорта при съемках клипа в Санкт-Петербурге, по этому делу задержали рэп-музыканта и двух его знакомых. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (воспрепятствование движению транспортных средств). По этой статье нарушителям может грозить до года лишения свободы или штраф до 300 тыс. руб.

Троих молодых людей задержали в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт, отметили в ГУ МВД.

По данным ведомства, вечером 13 апреля водитель спортивного автомобиля Nissan устроил дрифт на улице Восстания, игнорируя других участников дорожного движения. Несколько его знакомых снимали заезд на видео. При этом молодые люди перекрыли движение транспорта, создав затор в центре города.