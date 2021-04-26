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Общество ,  
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В Петербурге за перекрытие дороги при съемках клипа задержали рэпера

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Полиция возбудила уголовное дело об умышленном блокировании движения транспорта при съемках клипа в Санкт-Петербурге, по этому делу задержали рэп-музыканта и двух его знакомых. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (воспрепятствование движению транспортных средств). По этой статье нарушителям может грозить до года лишения свободы или штраф до 300 тыс. руб.

Троих молодых людей задержали в ночь на 25 апреля у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт, отметили в ГУ МВД.

По данным ведомства, вечером 13 апреля водитель спортивного автомобиля Nissan устроил дрифт на улице Восстания, игнорируя других участников дорожного движения. Несколько его знакомых снимали заезд на видео. При этом молодые люди перекрыли движение транспорта, создав затор в центре города.

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&laquo;Клип за 10 лямов&raquo;

В полиции установили, что за рулем автомобиля находился 29-летний уроженец Карелии, «известный в определенных кругах рэп-исполнитель». Его и двух участников команды, также уроженцев Карелии в возрасте 32 и 33 лет, доставили в полицию и привлекли к административной ответственности.

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В ГУ МВД не назвали имя музыканта. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что среди задержанных оказались участники рэп-группы XIII — рэпер Валентин Суходольский, известный под псевдонимом Грязный Луи, а также Алексей Алексеев, который известен под псевдонимом Brick Bazuka.

В конце 2019 года полиция привлекла к административной ответственности участников съемок видеоролика на проезжей части улицы Новый Арбат в Москве. Тогда в Сети появилось видео, на котором мужчина в сопровождении барабанщиц, оператора и нескольких автомобилей движется по проезжей части. Певец Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy, добровольно явился в полицию после составления административного протокола.

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