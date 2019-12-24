Полиция задержала организатора съемок клипа на Новом Арбате

Полиция задержала на 48 часов организатора съемок видеоролика на проезжей части улицы Новый Арбат в Москве, а также привлекла к административной ответственности участников съемок. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В сообщении указано, что речь идет об опубликованном в Сети видеоролике, на котором мужчина в сопровождении барабанщиц, оператора и нескольких автомобилей движется по проезжей части. Действия участников съемок повлекли «значительное затруднение в движении транспорта», говорится в сообщении ГУ МВД.

24 декабря в полицию добровольно явился 23-летний мужчина, в отношении которого был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»). После этого его задержали на двое суток. Также протоколы были составлены в отношении водителей шести автомобилей Mercedes, которые принимали участие в съемках.

22 декабря РБК сообщал, что полиция начала проверку в связи с публикацией ролика со съемок клипа на проезжей части Нового Арбата. Telegram-канал Mash сообщал, что движение на Новом Арбате блокировал певец Григорий Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy.

Продюсер Зирояна Мурад Мурадян в беседе с РБК подтвердил, что рэпер добровольно пришел в полицию, а также сообщил, что утром 25 декабря у Зирояна будет суд. «Потом будет ясно, дадут ему 10–15 суток или выпишут штраф», — заявил представитель рэпера.