Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ульяновске

Фото: ГУ МЧС по Ульяновской области

Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и двух автомобилей в Ульяновске. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, авария произошла около 07.50 по местному времени (06.50 мск) на перекрестке улиц Ефремова и Отрадной. В маршрутке находились 13 человек.

«В настоящее время за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Региональный главк МЧС уточняет, что в результате аварии маршрутка перевернулась.