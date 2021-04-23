На Рублево-Успенском шоссе попал в ДТП Aurus с мигалками

Видео: muschketon/instagram

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Шесть автомобилей столкнулись на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным Telegram-канала Baza, среди участников ДТП — минивэн Aurus Arsenal c мигалками. Об участии в ДТП Aurus с мигалками также сообщает источник ТАСС.

ДТП произошло возле деревни Жуковка (в районе пересечения улицы Ильинский подъезд и Рублево-Успенского шоссе), сообщает Telegram-канал Mash.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке дороге перекрыто.