Общество , 23 апр, 12:54
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На Рублево-Успенском шоссе попал в ДТП Aurus с мигалками
Шесть автомобилей столкнулись на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным Telegram-канала Baza, среди участников ДТП — минивэн Aurus Arsenal c мигалками. Об участии в ДТП Aurus с мигалками также сообщает источник ТАСС.
ДТП произошло возле деревни Жуковка (в районе пересечения улицы Ильинский подъезд и Рублево-Успенского шоссе), сообщает Telegram-канал Mash.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на данном участке дороге перекрыто.