В результате столкновения автобуса с грузовиком под Тулой погиб человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Воловском районе Тульской области погиб один человек погиб, еще девять пострадали. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы Управления МВД региона Андрея Ярцева.

По данным МВД, авария произошла на 260-м км автодороги М-4 «Дон». Водитель автобуса Neoplan, двигавшийся в сторону Москвы столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Грузовик с полуприцепом незадолго до этого наехал на препятствие. В результате ДТП водитель 54-летний автобуса от полученных травм скончался на месте, сообщили в ведомстве.

Всего в автобусе находилось 19 пассажиров, из них пострадали девять. В том числе двое детей — мальчик 8 лет и девочка 14 лет. Они и еще один пассажир были госпитализированы, уточнили в МВД.

Ранее в ДТП в Соликамске погибло пять человек. В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщали, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, допустив выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля и его пассажир, а также водитель Toyota и его двое пассажиров скончались на месте происшествия.