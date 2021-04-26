Врио главы Тувы отправил в отставку правительство региона

Владислав Ховалыг (Фото: gov.tuva / VK)

Правительство Тувы ушло в отставку, но все члены кабмина республики будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства», — заявил врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Он отметил, что принял такое решение по итогам отраслевых совещаний, собеседований с членами правительства, встреч с представителями общественности, а также посещения объектов.

«При этом члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности. Ведь жизнь в республике продолжается, и она требует непрерывного управления», — добавил Ховалыг.