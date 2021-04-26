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Врио главы Тувы отправил в отставку правительство региона

Владислав Ховалыг
Владислав Ховалыг (Фото: gov.tuva / VK)

Правительство Тувы ушло в отставку, но все члены кабмина республики будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства», — заявил врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Он отметил, что принял такое решение по итогам отраслевых совещаний, собеседований с членами правительства, встреч с представителями общественности, а также посещения объектов.

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«При этом члены правительства пока продолжают исполнять свои обязанности. Ведь жизнь в республике продолжается, и она требует непрерывного управления», — добавил Ховалыг.

Президент России Владимир Путин 7 апреля подписал указ об отставке главы Тувы Шолбана Кара-оола, руководившего этим регионом 14 лет. В тот же день он назначил Ховалыга временным исполняющим обязанности главы республики.

«РИА Новости» со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко сообщали, что плановые выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Тува отставка правительства
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