Россияне назвали размер необходимого для достойной жизни дохода

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Достаточный для достойной жизни месячный доход составляет 50–80 тыс. руб., полагают 38% россиян. Это следует из исследования банка «Открытие», передает «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1 тыс. россияне в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

Еще 11% опрошенных заявили, что для достойной жизни им хватило бы менее 50 тыс. руб. Доход 80–120 тыс. в месяц назвали достойным 28% опрошенных, а от 120 до 200 тыс. на человека — 15%. Каждый десятый для достойной жизни хотел бы зарабатывать более 200 тыс. руб. в месяц.

По данным опроса, постоянная работа сейчас есть у 70% россиян. Больше всего трудоустроенных респондентов оказалось в Московском регионе и Центральном федеральном округе, меньше всего — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Работают на двух и более работах 8% опрошенных.