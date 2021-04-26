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Общество ,  
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Россияне назвали размер необходимого для достойной жизни дохода

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Достаточный для достойной жизни месячный доход составляет 50–80 тыс. руб., полагают 38% россиян. Это следует из исследования банка «Открытие», передает «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1 тыс. россияне в возрасте 18–65 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.

Еще 11% опрошенных заявили, что для достойной жизни им хватило бы менее 50 тыс. руб. Доход 80–120 тыс. в месяц назвали достойным 28% опрошенных, а от 120 до 200 тыс. на человека — 15%. Каждый десятый для достойной жизни хотел бы зарабатывать более 200 тыс. руб. в месяц.

По данным опроса, постоянная работа сейчас есть у 70% россиян. Больше всего трудоустроенных респондентов оказалось в Московском регионе и Центральном федеральном округе, меньше всего — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Работают на двух и более работах 8% опрошенных.

Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход
Финансы
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Три четверти россиян недовольны своими доходами. Лишь 11% респондентов заявили, что текущая работа обеспечивает им достойный доход. Наиболее высокий процент опрошенных, довольных своим доходом, проживают в Москве и Московской области (15%), наименьший — на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

В качестве варианта решения проблемы недостаточного дохода россияне назвали подработку. Каждый десятый уже подрабатывает, 70% граждан готовы искать подработку. Еще по 10% опрошенных заявили, что не ищут подработку, так как не нуждаются в ней или тратят слишком много сил на своей нынешней работе.

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В январе рекрутинговый сервис Superjob по результатам опроса пришел к выводу, что для счастья среднестатистическому жителю России нужно 166 тыс. руб. в месяц. При этом у мужчин запросы оказались выше, чем у женщин: первым в среднем надо 187 тыс. руб. в месяц, а вторым — 146 тыс. Также сумма, необходимая для счастья, растет с возрастом: у граждан до 24 лет она составляет 135 тыс. руб., а у людей старше 45 лет — 190 тыс.

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