Россия окончила испытания работающей по принципу «выстрелил-забыл» ракеты

АО «Концерн «Калашников» завершил испытания зенитной управляемой ракеты (ЗУР), предназначенной для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10». Об этом сообщили РБК в пресс-службе концерна.

«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

ЗУР «Стрела 9М333» предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов. Она способна сбивать их «в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет».

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