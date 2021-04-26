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Пандемия коронавируса ,  
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В ЕК назвали условие для возобновления путешествий американцев в Европу

Граждане США, которые сделали прививку против коронавируса одной из одобренных ЕС вакциной, смогут посетить Евросоюз летом, не исключила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times.

«Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств», — сказала фон дер Ляйен, отметив «огромный прогресс» Соединенных Штатов в вакцинации населения.«Это сделает возможным свободное передвижение и поездки в Европейский союз», — добавила глава ЕК.

Она подчеркнула, что все 27 стран, входящие в Евросоюз, будут принимать тех, кто привился препаратами, разрешенными европейским регулятором.

Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однако, по ее словам, возобновление поездок в ЕС будет зависеть от эпидемической ситуации в США и Европе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Регулятор одобрил все три вакцины, используемые в Соединенных Штатах, — от Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson, отмечает издание. Еще одна вакцина, применение которой разрешено в ЕС, — англо-шведская AstraZeneca.

ЕС изучает вопрос введения «ковид-паспортов», которые позволят гражданам передвигаться по странам. Предполагается, что документ будет действовать во всех странах — членах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии — они входят в Шенгенскую зону. При этом «ковид-паспорт» не является проездным документом и не может быть условием для поездок по миру. Последнее позволит избежать дискриминации в отношении тех, у кого нет прививки против COVID-19. В Еврокомиссии говорили, что сертификаты вакцинации должны появиться в ЕС к 15 июня.

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Ранее Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал не ограничивать тех, кто не привился против коронавируса, во въезд в другие страны.

О том, что вакцинные паспорта не должны препятствовать передвижению граждан, говорил и глава российского МИД Сергей Лавров.

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Источник: JHU
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