В ЕК назвали условие для возобновления путешествий американцев в Европу

Граждане США, которые сделали прививку против коронавируса одной из одобренных ЕС вакциной, смогут посетить Евросоюз летом, не исключила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times.

«Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств», — сказала фон дер Ляйен, отметив «огромный прогресс» Соединенных Штатов в вакцинации населения.«Это сделает возможным свободное передвижение и поездки в Европейский союз», — добавила глава ЕК.

Она подчеркнула, что все 27 стран, входящие в Евросоюз, будут принимать тех, кто привился препаратами, разрешенными европейским регулятором.

Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однако, по ее словам, возобновление поездок в ЕС будет зависеть от эпидемической ситуации в США и Европе.