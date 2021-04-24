Роспотребнадзор оценил риск роста заболевших COVID из-за нерабочих дней

Длинные майские праздники не спровоцируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, если граждане будут придерживаться санитарных правил по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», — пояснил Горелов.

Он также посоветовал в период праздников избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. Помимо этого, посещая гостей эксперт рекомендовал носить маску.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая.