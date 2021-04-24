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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор оценил риск роста заболевших COVID из-за нерабочих дней

Длинные майские праздники не спровоцируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, если граждане будут придерживаться санитарных правил по борьбе с COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», — пояснил Горелов.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Он также посоветовал в период праздников избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. Помимо этого, посещая гостей эксперт рекомендовал носить маску.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выходными станут дни с 4 по 7 мая.

О решении подписать такой указ глава государства объявил в ходе совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. В ходе обсуждения эпидемической обстановки в стране Попова предложила сделать выходными с 1 по 10 мая. По ее словам, в этом случае россиянам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно в общественном транспорте, что влечет за собой риски более активного распространения коронавирусной инфекции.

Поздне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что о введении локдауна на майские праздники речь не идет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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