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Пандемия коронавируса ,  
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В Германии пациентам вместо вакцины вкололи физраствор

Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Полиция немецкого Вильгельмсхафена (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование в отношении сотрудницы немецкого Красного Креста, которая во время работы в местном центре вакцинации подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Женщина утверждает, что ранее она уронила ампулу с вакциной и та разбилась. Она вколола физраствор шестерым пациентам, их жизни ничего не угрожает, сообщили в полиции. Она мотивировала свой поступок тем, что не хотела сообщать о разбитой ампуле начальству.

BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе
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Фото:Lisi Niesner / Reuters

Женщина сообщила о своем поступке коллеге, после чего та доложила об этом правоохранительным органам. Против нее начато расследование.

Накануне физраствор вместо вакцины Pfizer получили 140 человек во Франции. Инцидент произошел 20 апреля в городе Эспер на северо-востоке страны. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми ними. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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BioNTech Pfizer Германия вакцинация полиция
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