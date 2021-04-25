СМИ сообщили о нападении актера Паля на экс-хоккеиста молодежного ЦСКА

Александр Паль (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Актер Александр Паль и двое его друзей подозреваются в избиении бывшего хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и Telegram-канал Baza. Также об этом сообщает телеканал РЕН.

«В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль», — передает ТАСС слова источника. Подозреваемые находятся в полиции.

Представитель артиста заявил РБК, что не комментирует ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. «Пока выясняем», — заявили там.