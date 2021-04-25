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СМИ сообщили о нападении актера Паля на экс-хоккеиста молодежного ЦСКА

Александр Паль
Александр Паль (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Актер Александр Паль и двое его друзей подозреваются в избиении бывшего хоккеиста молодежного ХК ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и Telegram-канал Baza. Также об этом сообщает телеканал РЕН.

«В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль», — передает ТАСС слова источника. Подозреваемые находятся в полиции.

Представитель артиста заявил РБК, что не комментирует ситуацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий. «Пока выясняем», — заявили там.

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По словам источника Baza, драка произошла после празднования дня рождения знакомого хоккеиста. В тот момент, когда Антипов собирался домой, к нему подошли трое молодых людей, в одном из которых хоккеист узнал актера Паля.

В ноябре в Москве был избит актер Павел Прилучный. Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил медикам, что ударился при падении.

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Актер Александр Паль известен по ролям в таких фильмах, как «Хардкор», «Никто» и дилогии «Горько». В 2017 году актер был задержан на митинге 12 июня в Москве. В отношении Паля был составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Паль говорил, что в митинге не участвовал и шел домой.

Александр Паль избиение Москва хоккеист ЦСКА новости
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