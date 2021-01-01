Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
В Абхазии спасли попавших в снегопад туристов из России Общество, 04:02 СМИ сообщили об избиении в Москве актера Павла Прилучного Общество, 03:33 В Кремле обсудили смену главного единоросса в Госдуме Политика, 03:31 Сколько природных ресурсов нужно на поддержание уровня жизни москвича РБК и ДПиООС, 03:30 Глава Евросовета призвал G20 заключить международный договор по пандемиям Политика, 03:12 Врачи предостерегли от нескольких ошибок при взятии тестов на COVID-19 Общество, 03:00 Военному из Воронежа предъявили обвинение в убийстве сослуживцев Общество, 02:45 Медведев назвал одной из лучших в карьере победу в Итоговом турнире АТР Спорт, 02:33 На что Валерий Меладзе тратит больше всего денег РБК и ВТБ Привилегия, 02:29 В Белоруссии назвали сроки производства российской вакцины от COVID-19 Общество, 02:10 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 01:41 Президент НКР поблагодарил Россию и Путина за помощь в завершении войны Политика, 01:20 Правительство ликвидирует восемь институтов развития Бизнес, 01:00 СК проверит на лжесвидетельство семью погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 00:35
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Общество ,  
0 

СМИ сообщили об избиении в Москве актера Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный был избит в Москве, после чего его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщают телеканалы РЕН ТВ«360» и «Пятый канал».

По данным телеканала РЕН ТВ, Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил медикам, что ударился при падении. По информации канала, 21 ноября актер находился в Калининграде, а затем вернулся в столицу и обратился к врачам.

Источник телеканала «360» сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Собеседник телеканала сообщил, что Прилучный получил перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Предположительно, госпитализация продлится две недели.

По информации «Пятого Канала», алкоголь в анализах актера не обнаружен. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв.

Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1987 году в городе Шымкент (Казахстан) в семье тренера по боксу Валерия Дэля и хореографа Любови Прилучной. В 2010 году окончил режиссерский факультет по специальности «Актерское искусство» Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Широкую известность ему принесло участие в полнометражном фильме «На игре» и сериале «Закрытая школа». Кроме того, снимался в таких сериалах, как «Школа № 1», «Клуб», «Путейцы», «Паутина», «Моя безумная семья», «Метод Фрейда», «Метод Лавровой», «Мажор», «Соловей-разбойник», «Геймеры», и «Самоубийцы».

актер Москва избиение
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Актера сериала «Интерны» госпитализировали в Лондоне
Общество
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Общество
Полиция задержала подозреваемых в избиении звезды серии фильмов «Такси»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter