СМИ сообщили об избиении в Москве актера Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный был избит в Москве, после чего его госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщают телеканалы РЕН ТВ, «360» и «Пятый канал».

По данным телеканала РЕН ТВ, Прилучный пришел в медицинское учреждение с травмами головы. Он объяснил медикам, что ударился при падении. По информации канала, 21 ноября актер находился в Калининграде, а затем вернулся в столицу и обратился к врачам.

Источник телеканала «360» сообщает, что актер был сильно избит и сейчас находится в платном отделении травматологии. Собеседник телеканала сообщил, что Прилучный получил перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Предположительно, госпитализация продлится две недели.

По информации «Пятого Канала», алкоголь в анализах актера не обнаружен. На момент обращения в больницу Прилучный был трезв.

Павел Прилучный — российский актер театра и кино. Родился 5 ноября 1987 году в городе Шымкент (Казахстан) в семье тренера по боксу Валерия Дэля и хореографа Любови Прилучной. В 2010 году окончил режиссерский факультет по специальности «Актерское искусство» Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Широкую известность ему принесло участие в полнометражном фильме «На игре» и сериале «Закрытая школа». Кроме того, снимался в таких сериалах, как «Школа № 1», «Клуб», «Путейцы», «Паутина», «Моя безумная семья», «Метод Фрейда», «Метод Лавровой», «Мажор», «Соловей-разбойник», «Геймеры», и «Самоубийцы».