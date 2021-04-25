Общество , 25 апр, 20:04
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СК начал расследование обстоятельств смерти школьницы в Подмосковье
Следственный комитет Подмосковья устанавливает обстоятельства смерти 14-летней школьницы после обнаружения тела в сточной канаве в городе Бронницы Московской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем РБК.
«В настоящее время следователи проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело школьницы, а также ее друзей и одноклассников», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, девочка искала рюкзак своей приятельницы. Тело девушки было обнаружено с веревкой на талии.
В ноябре прошлого года тело школьницы с колото-резаными ранами было обнаружено в квартире на Можайском шоссе в Москве. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство).