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СК начал расследование обстоятельств смерти школьницы в Подмосковье

Фото: СК РФ по Московской области
Фото: СК РФ по Московской области

Следственный комитет Подмосковья устанавливает обстоятельства смерти 14-летней школьницы после обнаружения тела в сточной канаве в городе Бронницы Московской области. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем РБК.

«В настоящее время следователи проводят опросы очевидцев, обнаруживших тело школьницы, а также ее друзей и одноклассников», — говорится в сообщении.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

По предварительным данным, девочка искала рюкзак своей приятельницы. Тело девушки было обнаружено с веревкой на талии.

В ноябре прошлого года тело школьницы с колото-резаными ранами было обнаружено в квартире на Можайском шоссе в Москве. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство).

школьница подросток смерть Московская область новости СК
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