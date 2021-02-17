В Москве школьница выпала из окна 13-го этажа и выжила

В московском районе Марьино на улице Братиславская 14-летняя девочка выпала из окна многоэтажного здания на автомобиль и осталась жива. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва», ребенок выпал из окна 13-го этажа. Владелец автомобиля, на который упала девочка, вызвал спасателей. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил ребенка в больницу.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, после падения пострадавшая все еще была в сознании. До приезда врачей ее успокаивал владелец автомобиля.

Один из жильцов дома рассказал, что перед происшествием ехал с девочкой в одном лифте. Он вышел на 13 этаже и зашел в квартиру. Спустя время он снова вышел в подъезд и увидел следы на подоконнике.