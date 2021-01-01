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В квартире на западе Москвы обнаружили тело школьницы

Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В столичной квартире на Можайском шоссе было найдено тело несовершеннолетней с колото-резаными ранами. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Отмечается, в настоящее время следователи допрашивают соседей и устанавливают родственников потерпевшей.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство).

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Фото:Никита Попов / РБК

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по предварительным данным, убийство было совершенно в момент, когда родных несовершеннолетней не было дома. Как сообщает Telegram-канал Mash, 14-летний подросток проживала вместе с бабушкой и отцом.

Ранее во Владимирской области полиция задержала мужчину, который подозревается в похищении 7-летнего мальчика, пропавшего в сентябре этого года. Ребенка удалось найти благодаря публикациям в даркнете, которые обнаружили зарубежные коллеги из Интерпола.
 

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Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +24758 Случаев 2 млн +24318 Умерли 35,3 тыс. +461
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