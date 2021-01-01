В квартире на западе Москвы обнаружили тело школьницы
В столичной квартире на Можайском шоссе было найдено тело несовершеннолетней с колото-резаными ранами. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.
Отмечается, в настоящее время следователи допрашивают соседей и устанавливают родственников потерпевшей.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (убийство).
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что, по предварительным данным, убийство было совершенно в момент, когда родных несовершеннолетней не было дома. Как сообщает Telegram-канал Mash, 14-летний подросток проживала вместе с бабушкой и отцом.