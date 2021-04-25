Бастрыкин потребовал доклад по данным об издевательствах над пациенткой

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по информации об издевательствах над пожилой пациенткой в московской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале Mash, видно, как сотрудницы Городской клинической больницы им. Иноземцева кричат на пациентку, избивают ее и угрожают ей. Как пишет Telegram-канал, медсестры были в состоянии алкогольного опьянения.

Больница совместно с департаментом здравоохранения начала проверку, заявил РБК главврач медучреждения Александр Митичкин. «Мы этот факт не игнорируем, сейчас мы совместно с департаментом здравоохранения проводим проверку. По ее итогам будет принято решение», — заявил Митичкин.

В 2018 году санитары психоневрологической больницы издевались над пациентом, в результате чего СК возбудил уголовное дело о халатности. Пациент, над которым издевались санитары, умер. В региональном минздраве заявили, что это произошло после выписки мужчины.