Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
В «Роскосмосе» оценили сроки развертывания российской станции на орбите Технологии и медиа, 17:27 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:23 Бастрыкин потребовал доклад по данным об издевательствах над пациенткой Общество, 17:11 «Сочи» обогнал ЦСКА после победы над «Уфой» в матче РПЛ Спорт, 16:39 Как «взять на ручки» своего внутреннего ребенка РБК Стиль и Victory Park, 16:37 Минпросвещения проверит учебники истории после критики Путина Общество, 16:30 В московском метро человек упал на рельсы Город, 16:28 Бортников назвал активным расследование Минска попытки переворота Политика, 16:16 Чемпион мира по ралли попал в ДТП и уехал от полицейских Спорт, 16:09 Объявлены стартовые составы на матч «Спартак» — ЦСКА Спорт, 15:53 Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни РБК и ASUS, 15:49 В Чехии пообещали рассекретить итоги расследования взрыва во Врбетице Политика, 15:44 Военные Индонезии признали гибель экипажа пропавшей подлодки Общество, 15:25 СМИ сообщили о намерении главы Суперлиги подать в суд на УЕФА Спорт, 15:17
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Общество ,  
0 

Бастрыкин потребовал доклад по данным об издевательствах над пациенткой

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по информации об издевательствах над пожилой пациенткой в московской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале Mash, видно, как сотрудницы Городской клинической больницы им. Иноземцева кричат на пациентку, избивают ее и угрожают ей. Как пишет Telegram-канал, медсестры были в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником
Общество

Больница совместно с департаментом здравоохранения начала проверку, заявил РБК главврач медучреждения Александр Митичкин. «Мы этот факт не игнорируем, сейчас мы совместно с департаментом здравоохранения проводим проверку. По ее итогам будет принято решение», — заявил Митичкин.

В 2018 году санитары психоневрологической больницы издевались над пациентом, в результате чего СК возбудил уголовное дело о халатности. Пациент, над которым издевались санитары, умер. В региональном минздраве заявили, что это произошло после выписки мужчины.

Москва Александр Бастрыкин СК больница издевательство
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
Главу британского МВД уличили в издевательстве над подчиненными
Политика
СК проверит сообщения об издевательствах в детском центре Новосибирска
Общество
В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter