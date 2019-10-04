В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником

Департамент образования и науки Москвы расторг договор с классным руководителем столичной школы № 1536, в которой ученика окунули головой в унитаз. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента.

«Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, заявление об уходе написала директор школы Марина Акатова, департамент удовлетворил ее просьбу. В ведомстве добавили, что к служебной проверке подключились специалисты департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которые сейчас работают с детьми из этой школы и их семьями. Помимо этого с учениками занимаются социальные педагоги и психологи.

Накануне в сети появилось видео, на котором школьники толкают другого ученика головой в унитаз. После этого МВД и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав начали проверку случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).