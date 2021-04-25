Город , 25 апр, 16:28
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В московском метро человек упал на рельсы
На станции метро «Южная» Московского метрополитена человек упал на рельсы при подходе поезда, сообщил Дептранс Москвы в Telegram.
«Сегодня на станции «Южная» мужчина упал на пути. Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что такие инциденты могут привести к «более печальным последствиям» и нарушают график движения поездов.
В середине января в Москве на рельсы упал ребенок. Инцидент произошел на станции метро «Бабушкинская». Машинист успел среагировать и остановил состав. После случившегося машинист обесточил рельс и достал мальчика.