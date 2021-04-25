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В московском метро человек упал на рельсы

Фото: gorodlive_chertanovo / VK
Фото: gorodlive_chertanovo / VK

На станции метро «Южная» Московского метрополитена человек упал на рельсы при подходе поезда, сообщил Дептранс Москвы в Telegram.

«Сегодня на станции «Южная» мужчина упал на пути. Благодаря молниеносной реакции машиниста он остался жив», — говорится в сообщении.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

В ведомстве напомнили, что такие инциденты могут привести к «более печальным последствиям» и нарушают график движения поездов.

В середине января в Москве на рельсы упал ребенок. Инцидент произошел на станции метро «Бабушкинская». Машинист успел среагировать и остановил состав. После случившегося машинист обесточил рельс и достал мальчика.

метро Департамент траснпорта Москва рельсы
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