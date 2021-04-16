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В Москве полиция начала проверку из-за падения девушки на пути в метро

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Полицейские проводят проверку после падения пассажира на станции метро «Тульская», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в 20:46. «Девушку подняли с путей на платформу, в настоящее время ее передают медикам для осмотра и возможного оказания помощи. На время извлечения с путей человека приостанавливалось движение поездов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке восстановлено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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метро Москва проверка новости
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