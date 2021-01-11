В Москве ребенок упал на рельсы на станции метро «Бабушкинская»

Видео: DtRoad / Telegram

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Ребенок упал на рельсы на станции метро Москвы «Бабушкинская», однако машинист успел среагировать и остановил состав. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося машинист обесточил рельс и достал мальчика. Машинист будет представлен к награде.

В настоящее время выясняются детали произошедшего. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком, добавили в департаменте

Утром 11 января произошел сбой на Арбатско-Покровской линии. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, увеличение интервалов было связано с проверкой инфраструктуры.